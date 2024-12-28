«Каролина» в гостях уступила «Нью-Джерси», Кочетков пропустил 4 шайбы

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступила «Нью-Джерси» со счетом 2:4.

В составе «Харрикейнз» шайбы забросили Эрик Робинсон и Брент Бернс, вратарь Петр Кочетков отразил 19 бросков по воротам. У «Дэвилз» голы на счету Ондржея Палата, Нико Хишера, Люка Хьюза и Доусона Мерсера.

После этого матча «Каролина» с 43 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 51 очком — на первой строчке.