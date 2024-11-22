«Нью-Джерси» победил «Каролину», Свечников забросил шайбу

«Нью-Джерси» на своем льду переиграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

За «Дэвилз» отметились оформивший дубль Йеспер Братт, Стефан Ноэсен и Даги Хэмилтон.

Авторами голов «Харрикейнз» стали Джек Рослович и российский нападающий Андрей Свечников.

В текущем сезоне на счету 24-летнего россиянина 17 (7+10) очков в 19 встречах.

«Нью-Джерси» с 28 очками занимает 2-е место в Восточной конференции, «Каролина» лидирует с 28 очками.