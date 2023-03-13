«Каролина» уступила «Нью-Джерси», Кочетков отразил 20 бросков

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Нью-Джерси» со счетом 0:3.

Отличились Джек Хьюз и Йеспер Братт, оформивший дубль. Вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 20 бросков из 23.

После этого матча «Каролина» и «Нью-Джерси» имеют по 94 очка и занимают второе и третье места в Восточной конференции.