«Нью-Джерси» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

«Калгари» на выезде обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

«Калгари» набрал 75 очков в 68 матчах и занимает 10-е место в Западной конференции. «Нью-Джерси» идет на 6-й строчке в Восточной конференции — 80 очков в 70 играх.