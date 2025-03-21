Хоккей
21 марта, 04:38

Гол Мироманова помог «Калгари» переиграть «Нью-Джерси»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Калгари» на выезде обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Российский нападающий «Флэймз» Даниил Мироманов забил один гол. Теперь у него 8 (2+6) очков в 40 играх этого сезона.

«Калгари» набрал 75 очков в 68 матчах и занимает 10-е место в Западной конференции. «Нью-Джерси» идет на 6-й строчке в Восточной конференции — 80 очков в 70 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Калгари» — 3:5 (1:0, 2:1, 0:4)

Голы: Хишир — 29 (Ноесен, Ковачевич), 17:09 — 1:0. Хаула — 7 (Дюмулин), 25:25 — 2:0. Коронато — 19 (бол., Юбердо, Фрост), 31:58 — 2:1. Коттер — 15 (Хишир, Диллон), 39:32 — 3:1. Зари — 13 (Поспишил, Хэнли), 46:50 — 3:2. Мироманов — 2 (Коулмэн, Фараби), 55:40 — 3:3. Юбердо — 26, 56:40 — 3:4. Кадри — 25, 59:48 — 3:5.

Вратари: Маркстрем (58:13 — 58:51, 58:54 — 59:48) — Вольф.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 29 (9+16+4) — 28 (5+8+15).

Наши: — - Мироманов (10.42/2/+1).

21 марта. Нью-Джерси. Prudential Center.

Даниил Мироманов
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
