«Нью-Джерси» готов предложить Хэмилтону контракт на 63 миллиона долларов
23:08
«Нью-Джерси» хочет подписать защитника «Каролины» Дуги Хэмилтона, который может выйти на рынок свободных агентов. «Дьяволы» готовы дать 28-летнему канадцу контракт на 7 лет на общую сумму в 63 миллиона долларов (кэпхит — 9 млн), сообщает New York Post.
По истекающему соглашению он получал 5,75 млн долларов в год.
Хэмилтон провел 55 матчей за «Харрикейнз» в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ и набрал 42 (10+32) очка при полезности «+20».
В плей-офф на его счету 5 (2+3) баллов в 11 играх и полезности «+7».
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