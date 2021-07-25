«Нью-Джерси» готов предложить Хэмилтону контракт на 63 миллиона долларов

«Нью-Джерси» хочет подписать защитника «Каролины» Дуги Хэмилтона, который может выйти на рынок свободных агентов. «Дьяволы» готовы дать 28-летнему канадцу контракт на 7 лет на общую сумму в 63 миллиона долларов (кэпхит — 9 млн), сообщает New York Post.

По истекающему соглашению он получал 5,75 млн долларов в год.

Хэмилтон провел 55 матчей за «Харрикейнз» в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ и набрал 42 (10+32) очка при полезности «+20».

В плей-офф на его счету 5 (2+3) баллов в 11 играх и полезности «+7».