«Нью-Джерси» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ
«Нью-Джерси» на своем льду уступил «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:2 Б.
Авторами голов «Пантерз» стали Йеспер Боквист и Антон Лунделль.
За «Дэвилз» шайбу забросил Нико Хишир.
«Флорида» набрала 55 очков и занимает 5-е место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» идет 2-м с 57 баллами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|44
|29
|15
|63
|2
|Нью-Джерси
|46
|26
|20
|57
|3
|Каролина
|44
|26
|18
|55
|4
|Коламбус
|44
|21
|23
|48
|5
|Филадельфия
|45
|19
|26
|44
|6
|Питтсбург
|46
|18
|28
|44
|7
|Рейнджерс
|43
|20
|23
|43
|8
|Айлендерс
|43
|17
|26
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|45
|27
|18
|56
|2
|Флорида
|45
|26
|19
|55
|3
|Тампа-Бэй
|42
|23
|19
|49
|4
|Бостон
|46
|22
|24
|49
|5
|Оттава
|43
|22
|21
|47
|6
|Монреаль
|43
|21
|22
|46
|7
|Детройт
|43
|20
|23
|44
|8
|Баффало
|43
|16
|27
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|45
|30
|15
|63
|2
|Миннесота
|44
|27
|17
|58
|3
|Даллас
|43
|28
|15
|57
|4
|Колорадо
|45
|27
|18
|55
|5
|Сент-Луис
|45
|21
|24
|46
|6
|Юта
|43
|18
|25
|43
|7
|Нэшвилл
|43
|14
|29
|35
|8
|Чикаго
|44
|14
|30
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|44
|29
|15
|61
|2
|Эдмонтон
|43
|27
|16
|57
|3
|Лос-Анджелес
|41
|24
|17
|53
|4
|Калгари
|43
|21
|22
|49
|5
|Ванкувер
|43
|19
|24
|48
|6
|Анахайм
|44
|18
|26
|41
|7
|Сиэтл
|45
|19
|26
|41
|8
|Сан-Хосе
|46
|14
|32
|34
Результаты / календарь
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20.01
|15.01
|03:00
|
Питтсбург – Сиэтл
|2 : 4
|15.01
|03:00
|
Вашингтон – Анахайм
|3 : 0
|15.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Флорида
|1 : 2 Б
|15.01
|03:00
|
Торонто – Даллас
|1 : 4
|15.01
|03:00
|
Бостон – Тампа-Бэй
|6 : 2
|15.01
|03:00
|
Коламбус – Филадельфия
|3 : 2 Б
|15.01
|03:00
|
Детройт – Сан-Хосе
|3 : 6
|15.01
|03:30
|
Айлендерс – Оттава
|0 : 2
|15.01
|04:00
|
Виннипег – Ванкувер
|6 : 1
|15.01
|04:00
|
Сент-Луис – Калгари
|2 : 1
|15.01
|04:00
|
Нэшвилл – Вегас
|5 : 3
|15.01
|05:00
|
Юта – Монреаль
|3 : 5
|15.01
|05:00
|
Колорадо – Рейнджерс
|3 : 2 ОТ
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