«Нью-Джерси» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

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«Нью-Джерси» на своем льду уступил «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:2 Б.

Авторами голов «Пантерз» стали Йеспер Боквист и Антон Лунделль.

За «Дэвилз» шайбу забросил Нико Хишир.

«Флорида» набрала 55 очков и занимает 5-е место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» идет 2-м с 57 баллами.