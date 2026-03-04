«Нью-Джерси» выиграл у «Флориды», Грицюк отметился голом

«Нью-Джерси» одержал победу над «Флоридой» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. Игра прошла на арене «Пруденшал Центр» в Ньюарке.

Российский нападающий «Дэвилз» Арсений Грицюк отметился заброшенной шайбой. Его признали третьей звездой встречи. Теперь у 24-летнего россиянина 24 (10+14) очка в 57 матчах этого сезона.

Также у хозяев отличились Дуги Хэмилтон, Коди Гласс, Доусон Мерсер и Шимон Немец. Единственный гол гостей на счету Антона Лунделла.

Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 28 из 31 броска по своим воротам.

«Нью-Джерси» набрал 62 очка в 61 матче и занимает 15-е место в Восточной конференции. «Флорида» идет на 14-й строчке — 63 очка в 61 игре.

НХЛ. Регулярный чемпионат

4 марта, 03:00. Prudential Center (Ньюарк) Нью-Джерси Флорида

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