Грицюк забил Бобровскому в матче «Нью-Джерси» — «Флорида»

«Нью-Джерси» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

На 13-й минуте шайбу забросил российский нападающий Арсений Грицюк. Для 24-летнего россиянина этот гол стал 10-м в сезоне. Теперь у него 24 (10+14) очка в 57 играх.

Ворота «Пантерз» в этой встрече защищает российский голкипер Сергей Бобровский.

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