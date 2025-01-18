«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфия» на выезде обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Нападающий «Флайерз» Матвей Мичков забросил 14-ю шайбу в сезоне. Теперь на счету 20-летнего россиянина 33 (14 + 19) очка в 45 матчах.