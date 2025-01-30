«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Нью-Джерси» крупно обыграла «Филадельфию» (5:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Голы забили Ондржей Палат, Люк Хьюз, Нэйтан Бастиан, Доусон Мерсер и Джек Хьюз.

«Нью-Джерси» с 64 очками зангимает 3-е место в Восточной конференции, а «Филадельфия» идет на 13-й строчке — 52 очка.

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