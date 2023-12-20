«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Нью-Джерси» дома проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ.

У «Дэвилз» забили Майкл Маклауд и Йеспер Братт. За «Флайерз» отличились Райан Пилинг, оформивший дубль, и Оуэн Типпетт.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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