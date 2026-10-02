«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Нью-Джерси» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. Встреча прошла в Ньюарке на арене «Пруденшал Центр».

В основное время у «Дэвилз» отличились Люк Хьюз и Дуги Хэмилтон. В составе «Флайерз» шайбы забросили Расмус Ристолайнен и Трэвис Санхейм.

Победный гол на четвертой минуте овертайма забил нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз.

«Дэвилз» одержали победу в своем первом матче сезона-2026/27. «Филадельфия» потерпела второе поражение в двух стартовых встречах.