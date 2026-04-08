«Филадельфия» выиграла у «Нью-Джерси», Мичков сделал 2 голевые передачи

«Филадельфия» обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. Игра проходила на арене «Пруденшал Центр» в Ньюарке.

Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков сделал две голевые передачи. Его признали третьей звездой встречи. Теперь у 21-летнего россиянина 45 (17+28) очков в 77 играх этого сезона.

У гостей по две шайбы забросили Тревор Зеграс и Тайсон Форстер, а также один гол забил Ник Силер. Единственная шайба хозяев на счету Коди Гласса.

«Филадельфия» набрала 92 очка в 78 матчах и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 13-й строчке — 83 очка в 78 играх.