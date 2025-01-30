«Филадельфия» крупно проиграла «Нью-Джерис», Федотов отразил 9 бросков

«Нью-Джерси» разгромил «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0.

После четвертой пропущенной шайбы «Флайерз» заменили вратаря. На льду появился россиянин Иван Федотов, который за 26 минут 17 секунд отразил 9 из 10 бросков.

«Нью-Джерси» набрал 64 очка в 53 матчах и поднялся на 3-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 13-й строчке — 52 очка в 52 играх.