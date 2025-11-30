«Филадельфия» выиграла у «Нью-Джерси», Мичков забил два гола

«Филадельфия» победила «Нью-Джерси» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У «Филадельфии» заброшенными шайбами отметились Оуэн Типпетт (дважды), Тревор Зеграс и российский нападающий Матвей Мичков (дважды). 20-летний форвард в сезоне-2025/26 в 24 матчах набрал 14 (8+6) очков.

У «Нью-Джерси» забили Шимон Немец, Тимо Майер и Доусон Мерсер.

«Филадельфия» выиграла в третьем матче подряд. Она набрала 31 очко после 24 игр и занимает четвертое место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» с 33 очками после 25 игр располагается на втором месте.