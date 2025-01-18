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Сегодня, 22:59

Шайба Мичкова помогла «Филадельфии» победить «Нью-Джерси»

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«Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Филадельфии» (1:3). Нападающий «Флайерз» Матвей Мичков забросил 14-ю шайбу в сезоне и стал единоличным лидером по голам среди новичков в этом сезоне. У 20-летнего россиянина 33 (14 + 19) очка в 45 играх.

«Дьяволы» потерпели третье поражение подряд. «Летчики» одержали третью волевую победу в четырех последних встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Филадельфия» — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Хэмилтон — 6 (Бастиан, Татар), 2:17 — 1:0. Мичков — 14 (Кутюрье), 21:56 — 1:1. Бринк — 6 (бол., Кэйтс, Форстер), 52:44 — 1:2. Конекны — 21 (п.в., Форстер), 59:58 — 1:3.

Вратари: Аллен (57:46 — 59:58) — Эрссон.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 14 (3+4+7) — 18 (6+5+7).

Наши: — - Замула (18.53/0/0), Мичков (12.58/1/+1).

18 января. Нью-Джерси. Prudential Center.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2024-2025/
Матвей Мичков
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Филадельфия Флайерз
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Мичков забросил 14-ю шайбу в сезоне

НХЛ, расписание и результаты 18-19 января: «Рейнджерс» — «Коламбус», «Вашингтон» — «Питтсбург» и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 45 30 15 65
2 Нью-Джерси 48 26 22 58
3 Каролина 46 27 19 57
4 Коламбус 45 22 23 50
5 Филадельфия 47 21 26 48
6 Питтсбург 47 19 28 46
7 Рейнджерс 44 21 23 45
8 Айлендерс 44 17 27 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 46 28 18 58
2 Флорида 46 26 20 55
3 Тампа-Бэй 43 24 19 51
4 Бостон 46 22 24 49
5 Оттава 44 22 22 48
6 Монреаль 44 22 22 48
7 Детройт 44 21 23 46
8 Баффало 45 17 28 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 46 31 15 65
2 Миннесота 45 27 18 58
3 Даллас 44 28 16 57
4 Колорадо 46 27 19 55
5 Сент-Луис 46 22 24 48
6 Юта 44 18 26 43
7 Нэшвилл 44 15 29 37
8 Чикаго 45 14 31 31
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 45 29 16 61
2 Эдмонтон 45 29 16 61
3 Лос-Анджелес 42 25 17 55
4 Калгари 44 21 23 49
5 Ванкувер 44 19 25 48
6 Анахайм 45 18 27 42
7 Сиэтл 46 19 27 41
8 Сан-Хосе 47 14 33 34
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18.01 03:00
Каролина – Вегас
 3 : 2
18.01 03:00
Баффало – Питтсбург
 2 : 5
18.01 20:30
Нью-Джерси – Филадельфия
 1 : 3
18.01 23:00
Оттава – Бостон
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