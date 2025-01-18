Шайба Мичкова помогла «Филадельфии» победить «Нью-Джерси»
«Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Филадельфии» (1:3). Нападающий «Флайерз» Матвей Мичков забросил 14-ю шайбу в сезоне и стал единоличным лидером по голам среди новичков в этом сезоне. У 20-летнего россиянина 33 (14 + 19) очка в 45 играх.
«Дьяволы» потерпели третье поражение подряд. «Летчики» одержали третью волевую победу в четырех последних встречах.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Филадельфия» — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Голы: Хэмилтон — 6 (Бастиан, Татар), 2:17 — 1:0. Мичков — 14 (Кутюрье), 21:56 — 1:1. Бринк — 6 (бол., Кэйтс, Форстер), 52:44 — 1:2. Конекны — 21 (п.в., Форстер), 59:58 — 1:3.
Вратари: Аллен (57:46 — 59:58) — Эрссон.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 14 (3+4+7) — 18 (6+5+7).
Наши: — - Замула (18.53/0/0), Мичков (12.58/1/+1).
18 января. Нью-Джерси. Prudential Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|45
|30
|15
|65
|2
|Нью-Джерси
|48
|26
|22
|58
|3
|Каролина
|46
|27
|19
|57
|4
|Коламбус
|45
|22
|23
|50
|5
|Филадельфия
|47
|21
|26
|48
|6
|Питтсбург
|47
|19
|28
|46
|7
|Рейнджерс
|44
|21
|23
|45
|8
|Айлендерс
|44
|17
|27
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|46
|28
|18
|58
|2
|Флорида
|46
|26
|20
|55
|3
|Тампа-Бэй
|43
|24
|19
|51
|4
|Бостон
|46
|22
|24
|49
|5
|Оттава
|44
|22
|22
|48
|6
|Монреаль
|44
|22
|22
|48
|7
|Детройт
|44
|21
|23
|46
|8
|Баффало
|45
|17
|28
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|46
|31
|15
|65
|2
|Миннесота
|45
|27
|18
|58
|3
|Даллас
|44
|28
|16
|57
|4
|Колорадо
|46
|27
|19
|55
|5
|Сент-Луис
|46
|22
|24
|48
|6
|Юта
|44
|18
|26
|43
|7
|Нэшвилл
|44
|15
|29
|37
|8
|Чикаго
|45
|14
|31
|31
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|45
|29
|16
|61
|2
|Эдмонтон
|45
|29
|16
|61
|3
|Лос-Анджелес
|42
|25
|17
|55
|4
|Калгари
|44
|21
|23
|49
|5
|Ванкувер
|44
|19
|25
|48
|6
|Анахайм
|45
|18
|27
|42
|7
|Сиэтл
|46
|19
|27
|41
|8
|Сан-Хосе
|47
|14
|33
|34
|18.01
|03:00
|
Каролина – Вегас
|3 : 2
|18.01
|03:00
|
Баффало – Питтсбург
|2 : 5
|18.01
|20:30
|
Нью-Джерси – Филадельфия
|1 : 3
|18.01
|23:00
|
Оттава – Бостон
|- : -