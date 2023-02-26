«Нью-Джерси» разгромил «Филадельфию», забросив семь безответных шайб

«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Филадельфию» со счетом 7:0.

3 (1+2) очка набрал Йонас Зигенталер, по 2 (1+1) очка у Нико Хишера и Джека Хьюза, еще по голу забили Доусон Мерсер, Дуги Хэмилотон Йеспер Братт и Натан Бастиан., защитник «Флайерз» Иван Проворов завершил встречу с показателем полезности «-2».

После этого матча «Нью-Джерси» с 83 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 56 очками — на 14-й строчке.