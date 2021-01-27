«Филадельфия» обыграла «Нью-Джерси», Проворов набрал 3 очка

«Филадельфия» выиграла у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). «Флайерз» одержали четвертую победу в сезоне.

Российский нападающий «Филадельфии» Иван Проворов набрал 3 (1+2) очка. Защитник «Дэвилз» Дмитрий Куликов отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Филадельфия» — 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)

Голы: ван Римсдайк — 4 (бол., Проворов, Ворачек), 15:03 — 0:1. ван Римсдайк — 5 (бол., Проворов, Жиру), 20:59 — 0:2. Маклеод — 1 (Вуд, Бастиан), 31:59 — 1:2. Зэйджак — 2 (Юнссон, Куокканен), 36:43 — 2:2. Патрик — 2 (Жиру, Конекны), 47:03 — 2:3. Фэраби — 2 (Лотон), 52:36 — 2:4. Проворов — 2 (п.в.), 58:24 — 2:5. Заха — 2 (Меркли, Куликов), 58:52 — 3:5.

Вратари: Уэджвуд (57:13 — 58:24, 59:15) — Эллиотт.

Штраф: 10 — 2.

Броски: 26 (9+9+8) — 31 (9+13+9).

Наши: Гусев (19.02/0/-2), Куликов (20.01/2/+1) — Проворов (27.43/2/+2).

27 января. Нью-Джерси. Prudential Center.