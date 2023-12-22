«Нью-Джерси» — «Эдмонтон»: видеообзор матча

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде переиграл «Нью-Джерси» — 6:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

У «Ойлерз» голами отметились Райан Ньюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль, Адам Эрни и Райан Маклауд, оформивший дубль. У проигравшей команды шайбы забросили Доусон Мерсер, Йонас Зигенталер и Тимо Майер.

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