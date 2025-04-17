«Нью-Джерси» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Нью-Джерси» — 5:2.

У гостей отличились Юнатан Берггрен, Джей Ти Комфер, Дилан Ларкин, Алекс Дебринкэт и Марко Каспер. Голы «Дэвилз» на счету Эрика Хаула и Доусона Мерсера.