«Нью-Джерси» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Нью-Джерси» на домашнем льду обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Игра проходила 25 ноября.

По 2 очка у хозяев набрали Коннор Браун (1+1), Тимо Майер (1+1) и Нико Хишер (1+1). Две голевые передачи у гостей отдал Мориц Зайдер.

«Нью-Джерси» (29 очков) прервал серию из трех поражений кряду и поднялся на второе место в Восточной конференции НХЛ. «Детройт» (27) идет пятым на «Востоке».