«Нью-Джерси» переиграл «Детройт»

«Нью-Джерси» победил «Детройт» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У хозяев заброшенные шайбы на счету Тимо Майера, Нико Хишира, Коди Гласса и Коннора Брауна, у гостей забили Алекс Дебринкэт, Джеймс ван Римсдайк и Дилан Ларкин.

«Нью-Джерси» прервал серию из трех поражений подряд. Он занимает второе место в Восточной конференции — у команды 29 очков после 22 игр. «Детройт» в 23 матчах набрал 27 очков и расположился на шестом месте.

В следующем матче «Девилз» 27 ноября примут «Сент-Луис», а «Ред Уингз» в тот же день на своем льду сыграют с «Нэшвиллом».