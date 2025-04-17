«Детройт» обыграл «Нью-Джерси»

«Детройт» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Ред Уингз» одержали третью победу подряд.

«Детройт» набрал 85 очков в 81 матче и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 7-й строчке — 91 очко в 82 играх.