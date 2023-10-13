«Нью-Джерси» обыграл «Детройт»

«Нью-Джерси» обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. Встреча прошла на льду «Пруденшал Центра» в Ньюарке.

В составе победителей тремя результативными передачами отметился Йонас Зигенталерэ. Дубль оформил Джек Хьюз, а также по голу на свой счте записали Дуги Хэмилтон и Эрик Хаула.

Для обеих команд это была первая игра в новом сезоне НХЛ.