«Нью-Джерси» — «Детройт»: видеообзор матча

«Нью-Джерси» на домашнем льду обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

За «Дэвилз» голы забили Джек Хьюз, оформивший дубль, Даги Хэмилтон и Эрик Хаула. У «Ред Уингз» отличились Даниэль Спронг, Алекс Дебринкэт и Робби Фаббри.

Видео лучших моментов матча «Нью-Джерси» — «Детройт» опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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