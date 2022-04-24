«Детройт» всухую победил «Нью-Джерси»

«Детройт» всухую победил «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Гости взяли верх со счетом 3:0.

В составе «Ред Уингз» голами отметились Оскар Сундквист, Тайлер Бертуции и Микаэль Расмуссен. Две последние шайбы влетели в пустые ворота «Дэвилз».

Напомним, что обе команды уже потерял шансы на выступление в плей-офф.

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«Нью-Джерси» — «Детройт» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Сундквист — 8 (Бертуцци), 15:48 — 0:1. Бертуцци — 29 (п.в., Сундквист, Декейсер), 57:51 — 0:2. Расмуссен — 14 (п.в., Эрне), 59:47 — 0:3.

Вратари: Хэммонд (57:25) — Неделькович.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 17 (4+5+8) — 24 (7+9+8).

Наши: Охотюк (11.34/0/0) — -.

24 апреля. Нью-Джерси. Prudential Center.