«Даллас» забил три безответные шайбы «Нью-Джерси»

«Даллас» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. Игра прошла на льду «Пруденшал Центра» в Ньюарке.

Заброшенными шайбами отметились Микко Рантанен, Джейсон Робертсон и Миро Хейсканен.

Российский нападающий «Дэвилз» Арсений Грицюк и российский защитник «Старз» Илья Любушкин не отметились результативными действиями.

«Даллас» набрал 41 очко в 28 матчах и занимает 2-е место в Западной конференции. «Нью-Джерси» идет на 4-й строчке — 33 очка в 27 играх.