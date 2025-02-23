«Даллас» на выезде обыграл «Нью-Джерси», Дадонов забил гол

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Нью-Джерси» со счетом 4:2.

В составе «Старз» по голу забили Евгений Дадонов, Томас Харли, Мэтт Дюшен и Уайтт Джонстон, у хозяев дубль оформил Джек Хьюз.

После этого матча «Даллас» с 74 очками занимает второе место в Западной конференции, «Нью-Джерси» с 68 очками — на пятой строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Даллас» — 2:4 (0:2, 0:0, 2:2)

Голы: Дадонов — 16 (Дамба, Бурк), 3:58 — 0:1. Харли — 10 (бол., Дюшен, Джонстон), 5:44 — 0:2. Д. Хьюз — 25 (бол., Хэмилтон, Братт), 50:00 — 1:2. Дюшен — 23 (Бенн), 50:35 — 1:3. Д. Хьюз — 26 (Братт, Хэмилтон), 51:40 — 2:3. Джонстон — 17 (мен., п.в.), 59:51 — 2:4.

Вратари: Аллен (59:05 — 59:51) — Десмит.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 33 (12+11+10) — 26 (9+9+8).

Наши: — - Дадонов (12.33/3/+2), Любушкин (19.07/1/0).

23 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center.