«Даллас» обыграл «Нью-Джерси». Павелски набрал 4 очка

«Даллас» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Старз» одержали четвертую победу кряду.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов отметился одной голевой передачей.

«Старз» занимает 8-е место в Западной конференции. «Нью-Джерси» располагается на 12-й строчке в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Даллас» — 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

Голы: Павелски — 18 (Робертсон), 0:14 — 0:1. Петерсон — 8 (Радулов, Кивиранта), 9:45 — 0:2. Павелски — 19 (Хейсканен, Хинтц), 16:48 — 0:3. Хинтц — 19 (Павелски), 20:15 — 0:4. Братт — 14 (бол., Хьюз, Сиверсон), 32:16 — 1:4. Хаканпяя — 2 (п.в., Павелски), 57:35 — 1:5.

Вратари: Шмид (Гиллис, 20:00, 56:46 — 57:35) — Холтби.

Штраф: 9 — 13.

Броски: 37 (9+12+16) — 32 (7+15+10).

Наши: — - Гурьянов (14.43/4/0), Радулов (13.31/0/+1).

26 января. Нью-Джерси. Prudential Center.