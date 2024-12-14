«Нью-Джерси» обыграл «Чикаго» в НХЛ

«Нью-Джерси» дома победил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

По два очка у хозяев набрали Доусон Мерсер (1+1), Тимо Майер (1+1), Йеспер Братт (0+2) и Бретт Пеши (0+2). Еще по одной шайбе забросили Джек Хьюз и Нико Хишир.

Единственную шайбу гостей забросил Джейсон Дикинсон.

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«Нью-Джерси» — «Чикаго» — 4:1 (0:0, 0:1, 4:0)

Голы: Дикинсон — 6 (Фолиньо, Броди), 33:31 — 0:1. Мерсер — 7 (Л. Хьюз, Майер), 42:45 — 1:1. Д. Хьюз — 13 (Пеши, Братт), 50:28 — 2:1. Хишир — 16 (Братт), 52:16 — 3:1. Майер — 10 (Мерсер, Пеши), 52:34 — 4:1.

Вратари: Маркстрем — Коммессо.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 24 (9+8+7) — 18 (3+9+6).

Наши: — — Михеев (11.43/0/0).

14 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center.