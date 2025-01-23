«Нью-Джерси» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ
«Нью-Джерси» одержал победу над «Бостоном» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ и прервали свою серию из поражений.
У «Дэвилз» Доусон Мерсер оформил дубль, а также по одной шайбе забросили Стефан Ноесен, Дуги Хэмилтон и Нико Хишир. Единственный гол «Брюинз» на счету Моргана Гики.
«Нью-Джерси» с 60 очками в 50 матчах занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Бостон» располагается на 10-й строчке — 52 очка в 49 играх.
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Нью-Джерси – Бостон
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