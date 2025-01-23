«Нью-Джерси» обыграл «Бостон» и прервал серию поражений

«Нью-Джерси» переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Дэвилз» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.

«Нью-Джерси» набрал 60 очков в 50 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Бостон» опустился на 10-ю строчку — 52 очка в 49 играх.