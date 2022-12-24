«Нью-Джерси» уступил «Бостону», у Охотюка «+1»

«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Бостону» со счетом 3:4.

В составе «Дэвилз» отличились Джек Хьюз, Томаш Татар и Егор Шарангович. У «Брюинз» дубль оформил Давид Пастрняк, еще по шайбе забросили Патрис Бержерон и Джейк Дебраск.

Защитник «Нью-Джерси» Никита Охотюк дебютировал в сезоне-2022/23 и завершил встречу с показателем полезности «+1».

После этого матча «Нью-Джерси» с 46 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Бостон» с 56 очками — на первой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Бостон» — 3:4 (1:0, 0:4, 2:0)

Голы: Хьюз — 18 (бол., Хэмилтон, Хишир), 16:36 — 1:0. Бержерон — 13 (Дебраск), 23:12 — 1:1. Пастрняк — 23 (Крейчи, Заха), 24:34 — 1:2. Пастрняк — 24 (Крейчи, Клифтон), 29:52 — 1:3. Дебраск — 13 (Маршан), 37:27 — 1:4. Татар — 9 (Хишир, Смит), 51:01 — 2:4. Шарангович — 10 (Хэмилтон, Татар), 53:47 — 3:4.

Вратари: Блэквуд (Ванечек, 40:00, 58:38) — Ульмарк.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 40 (11+12+17) — 23 (5+13+5).

Наши: Охотюк (14.03/2/+1) — -.

24 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей.