Дубль Маршана помог «Бостону» победить «Нью-Джерси»

«Бостон» в гостях победил «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча закончилась со счетом 5:2 в пользу «Мишек».

Дубль оформил нападающий «Брюинз» Брэд Маршан. Три голевые передачи на счету защитника Чарли Макэвоя.

У «Нью-Джерси» по 2 (1+1) очка набрали нападающие Доусон Мерсер и Йеспер Братт.

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«Нью-Джерси» — «Бостон» — 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)

Голы: Хаула — 1 (Блид, Кулман), 17:37 — 0:1. Маршан — 7 (бол., Макэвой, Бержерон), 24:10 — 0:2. Мерсер — 5 (Юнссон, Братт), 24:38 — 1:2. Маршан — 8 (Пастрняк, Макэвой), 26:52 — 1:3. Братт — 3 (Мерсер), 39:24 — 2:3. Бержерон — 6 (Пастрняк, Макэвой), 50:49 — 2:4. Дебраск — 3 (п.в.), 59:06 — 2:5.

Вратари: Бернье (58:27 — 59:06) — Суэймен.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 29 (9+9+11) — 36 (14+12+10).

Наши: — - -.

13 ноября. Нью-Джерси. Prudential Center.