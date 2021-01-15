«Бостон» по буллитам обыграл «Нью-Джерси»

«Бостон» обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 Б). В основное время команды обменялись двумя голами. Овертайм обошелся без голов, а в серии буллитов выиграли «Брюинз».

Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев результативными действиями не отметился и не реализовал свою попытку в серии буллитов. Его одноклубник и соотечественник Дмитрий Куликов отыграл 16 минут 48 секунд и сделал 2 силовых приема и 2 блок-шота.