«Нью-Джерси» благодаря результативной передаче Гусева победил «Бостон», Хьюз оформил дубль

«Нью-Джерси» в предсезонном матче НХЛ дома в овертайме обыграл «Бостон» — 4:3. Российский нападающий «дьяволов» Никита Гусев в дебютной для себя встрече отметился результативной передачей за 17:34 на льду. Дубль оформил первый номер драфта-2019 Джек Хьюз.

Другой состав «дьяволов» проиграл «Монреалю» — 2:4.

В еще одной встрече «Баффало» проиграл «Питтсбургу» — 5:4.

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