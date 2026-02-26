«Нью-Джерси» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Баффало» обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Встреча проходила на домашней арене «Дэвилз».

У гостей шайбы забросили Тэйдж Томпсон и Пейтон Кребс. У хозяев отличился Тимо Майер.

«Сэйбрз» с 72 очками занимают 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Дэвилз» с 58 очками — на 15-й строчке «Востока».

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