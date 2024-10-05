«Нью-Джерси» во второй раз победил «Баффало» в матче НХЛ в Праге
«Нью-Джерси» обыграл «Баффало» (3:1) во втором матче регулярного чемпионата НХЛ в Праге. Две результативные передачи сделал нападающий «Дэвилз» Джек Хьюз.
В первой игре «Дьяволы» победили со счетом 4:1.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Баффало» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы: Томпсон — 1 (Гринуэй, Так), 28:18 — 0:1. Кейси — 1 (бол., Хаула, Ноесен), 31:59 — 1:1. Коттер — 2 (Д. Хьюз), 47:18 — 2:1. Майер — 1 (Братт, Д. Хьюз), 54:14 — 3:1.
Вратари: Аллен — Леви (56:55 — 59:55).
Штраф: 9 — 13.
Броски: 37 (12+16+9) — 18 (5+6+7).
Наши: — - -.
5 октября. Прага. o2 Arena. 16722 зрителя.
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|Каролина
|0
|0
|0
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|0
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|0
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|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|5
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
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|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
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|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
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|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|2
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|3
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|4
|Детройт
|0
|0
|0
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|Флорида
|0
|0
|0
|0
|6
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|7
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
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|Баффало
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|4
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|5
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|6
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|7
|Юта
|0
|0
|0
|0
|8
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|2
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|4
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|5
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|7
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|8
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
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|5.10
|17:00
|
Нью-Джерси – Баффало
|3 : 1
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