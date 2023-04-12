«Нью-Джерси» переиграл «Баффало»

«Нью-Джерси» обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Дэвилз» прервали трехматчевую серию поражений «Сэйбрз».

Российский защитник «Баффало» Илья Любушкин очков не набрал.

«Нью-Джерси» набрал 110 очков и идет на 3-м месте в Восточной конференции. «Баффало» располагается на 10-й строчке — 87 очков.