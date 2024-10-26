«Нью-Джерси» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

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«Айлендерс» в овертайме переиграли «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

«Дэвилз» потерпели четвертое поражение подряд. Победную шайбу забросил канадский нападающий Бо Хорват.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 32 из 34 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой матча. Российский защитник Александр Романов сделал одну голевую передачу.