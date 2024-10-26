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Сегодня, 07:10

«Нью-Джерси» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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«Айлендерс» в овертайме переиграли «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

«Дэвилз» потерпели четвертое поражение подряд. Победную шайбу забросил канадский нападающий Бо Хорват.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 32 из 34 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой матча. Российский защитник Александр Романов сделал одну голевую передачу.

НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 11 5 6 12
2 Рейнджерс 7 5 2 11
3 Вашингтон 6 5 1 10
4 Каролина 6 4 2 8
5 Айлендерс 7 3 4 8
6 Питтсбург 9 3 6 7
7 Коламбус 6 3 3 6
8 Филадельфия 7 1 6 3
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 9 5 4 11
2 Тампа-Бэй 7 4 3 8
3 Детройт 7 4 3 8
4 Оттава 7 4 3 8
5 Торонто 8 4 4 8
6 Баффало 8 3 5 7
7 Бостон 8 3 5 7
8 Монреаль 7 2 5 5
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 7 7 0 14
2 Миннесота 7 5 2 12
3 Даллас 8 6 2 12
4 Сент-Луис 8 5 3 10
5 Юта 8 4 4 9
6 Колорадо 8 4 4 8
7 Чикаго 8 2 6 5
8 Нэшвилл 7 2 5 4
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 7 5 2 11
2 Вегас 8 5 3 11
3 Лос-Анджелес 8 4 4 10
4 Сиэтл 8 4 4 9
5 Ванкувер 6 3 3 8
6 Анахайм 6 3 3 7
7 Эдмонтон 8 3 5 7
8 Сан-Хосе 8 0 8 2
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29.10
30.10
31.10
26.10 01:00
Вегас – Оттава
 6 : 4
26.10 02:00
Нью-Джерси – Айлендерс
3 : 4 ОТ
26.10 03:30
Чикаго – Нэшвилл
 2 : 3
26.10 04:00
Эдмонтон – Питтсбург
 4 : 0
26.10 20:00
Филадельфия – Миннесота
 - : -
26.10 20:00
Баффало – Детройт
 - : -
26.10 23:00
Лос-Анджелес – Юта
 - : -
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