«Нью-Джерси» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» на выезде выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.

«Айлендерс» с 82 очками в 80 матчах занимают 10-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 7-й строчке «Востока» — 89 очков в 80 играх.