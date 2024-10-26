«Айлендерс» в овертайме обыграли «Нью-Джерси», Сорокин сделал 32 сэйва
«Айлендерс» в овертайме переиграли «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Дэвилз» потерпели четвертое поражение подряд. Победную шайбу забросил канадский нападающий Бо Хорват.
Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 32 из 34 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой матча. Российский защитник Александр Романов сделал одну голевую передачу.
«Нью-Джерси» с 12 очками лидирует в Восточной конференции. «Айлендерс» — на 9-й строчке (8 очков).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|7
|5
|2
|11
|2
|Нью-Джерси
|10
|5
|5
|11
|3
|Вашингтон
|6
|5
|1
|10
|4
|Каролина
|6
|4
|2
|8
|5
|Питтсбург
|8
|3
|5
|7
|6
|Коламбус
|6
|3
|3
|6
|7
|Айлендерс
|6
|2
|4
|6
|8
|Филадельфия
|7
|1
|6
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|9
|5
|4
|11
|2
|Оттава
|6
|4
|2
|8
|3
|Тампа-Бэй
|7
|4
|3
|8
|4
|Детройт
|7
|4
|3
|8
|5
|Торонто
|8
|4
|4
|8
|6
|Баффало
|8
|3
|5
|7
|7
|Бостон
|8
|3
|5
|7
|8
|Монреаль
|7
|2
|5
|5
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|7
|7
|0
|14
|2
|Миннесота
|7
|5
|2
|12
|3
|Даллас
|8
|6
|2
|12
|4
|Сент-Луис
|8
|5
|3
|10
|5
|Юта
|8
|4
|4
|9
|6
|Колорадо
|8
|4
|4
|8
|7
|Чикаго
|7
|2
|5
|5
|8
|Нэшвилл
|6
|1
|5
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|7
|5
|2
|11
|2
|Лос-Анджелес
|8
|4
|4
|10
|3
|Вегас
|7
|4
|3
|9
|4
|Сиэтл
|8
|4
|4
|9
|5
|Ванкувер
|6
|3
|3
|8
|6
|Анахайм
|6
|3
|3
|7
|7
|Эдмонтон
|7
|2
|5
|5
|8
|Сан-Хосе
|8
|0
|8
|2
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31.10
|26.10
|01:00
|
Вегас – Оттава
|- : -
|26.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Айлендерс
|- : -
|26.10
|03:30
|
Чикаго – Нэшвилл
|- : -
|26.10
|04:00
|
Эдмонтон – Питтсбург
|- : -
|26.10
|20:00
|
Филадельфия – Миннесота
|- : -
|26.10
|20:00
|
Баффало – Детройт
|- : -
|26.10
|23:00
|
Лос-Анджелес – Юта
|- : -
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