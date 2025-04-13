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13 апреля, 22:28

«Айлендерс» в гостях обыграли «Нью-Джерси», Сорокин отразил 25 бросков

Сергей Ярошенко
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Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин в матче с «Нью-Джерси».
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Айлендерс» на выезде выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.

Единственную шайбу у гостей забросил Бо Хорват.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 25 бросков.

«Айлендерс» с 82 очками в 80 матчах занимают 10-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 7-й строчке «Востока» — 89 очков в 80 играх.

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Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Айлендерс» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Хорват — 28, 39:03 — 0:1.

Вратари: Маркстрем — Сорокин.

Штраф: 9 — 2.

Броски: 25 (10+6+9) — 22 (8+5+9).

Наши: — - Романов (22.27/1/+1), Цыплаков (14.47/1/0).

13 апреля. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей.

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ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 81 51 30 111
2 Каролина 81 47 34 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 81 39 42 87
5 Рейнджерс 81 38 43 83
6 Айлендерс 81 35 46 82
7 Питтсбург 81 33 48 78
8 Филадельфия 81 33 48 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 81 51 30 106
2 Тампа-Бэй 81 47 34 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 81 44 37 95
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 81 39 42 85
7 Баффало 81 35 46 77
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 81 48 33 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 81 40 41 94
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
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Лос-Анджелес - Эдмонтон
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Вегас - Миннесота
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Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
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Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
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1. Каролина - Нью-Джерси
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