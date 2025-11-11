«Айлендерс» обыграли «Нью-Джерси» в гостевом матче, у Сорокина 32 сейва

«Айлендерс» победили «Нью-Джерси» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

У гостей забили Бо Хорват, Кайл Палмиери и Мэтью Барзал (в овертайме), у хозяев — Тимо Майер и Шимон Немец.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 32 броска в створ из 34.

«Нью-Джерси» (23 очка после 16 игр) идет на первом месте в таблице Восточной конференции. «Айлендерс» (18 очков после 16 игр) занимают девятое место.