«Нью-Джерси» — «Айлендерс»: онлайн-трансляция матча НХЛ
«Нью-Джерси» и «Айлендерс» сыграют в чемпионате НХЛ 11 ноября
«Нью-Джерси» и «Айлендерс» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на вторник, 11 ноября. Игра пройдет на арене «Пруденшал-центр» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США), стартовое вбрасывание — в 3.00 по московскому времени.
«Нью-Джерси» — «Айлендерс»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)
Ключевые события и результат игры «Нью-Джерси» — «Айлендерс» доступны в нашем матч-центре.
Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».
В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Нью-Джерси» провел 15 матчей и набрал 22 очка, предыдущим соперником «Дэвилз» был «Питтсбург» (2:1 Б). У «Айлендерс» 15 матчей и 16 очков, в воскресенье ньюйоркцы обыграли соседей из «Рейнджерс» (5:0).
Положение команд
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|16
|11
|5
|23
|2
|Каролина
|16
|11
|5
|22
|3
|Питтсбург
|17
|9
|8
|21
|4
|Филадельфия
|15
|8
|7
|18
|5
|Айлендерс
|16
|8
|8
|18
|6
|Рейнджерс
|17
|8
|9
|18
|7
|Вашингтон
|16
|8
|8
|17
|8
|Коламбус
|16
|8
|8
|17
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|16
|10
|6
|22
|2
|Бостон
|18
|11
|7
|22
|3
|Оттава
|17
|8
|9
|20
|4
|Тампа-Бэй
|15
|8
|7
|18
|5
|Детройт
|16
|9
|7
|18
|6
|Флорида
|16
|8
|8
|17
|7
|Торонто
|17
|8
|9
|17
|8
|Баффало
|15
|5
|10
|14
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|17
|11
|6
|27
|2
|Даллас
|17
|10
|7
|23
|3
|Виннипег
|16
|10
|6
|20
|4
|Чикаго
|16
|8
|8
|19
|5
|Юта
|16
|9
|7
|18
|6
|Миннесота
|18
|7
|11
|18
|7
|Сент-Луис
|17
|6
|11
|15
|8
|Нэшвилл
|18
|5
|13
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|16
|11
|5
|23
|2
|Лос-Анджелес
|17
|8
|9
|20
|3
|Сиэтл
|16
|7
|9
|19
|4
|Сан-Хосе
|17
|8
|9
|19
|5
|Вегас
|15
|7
|8
|18
|6
|Эдмонтон
|17
|7
|10
|18
|7
|Ванкувер
|18
|8
|10
|17
|8
|Калгари
|18
|4
|14
|10
