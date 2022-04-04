Хет-трик Пажо принес «Айлендерс» победу над «Нью-Джерси»

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Нью-Джерси» со счетом 4:3.

В составе «островитян» 4 (3+1) очка набрал Жан-Габриэль Пажо, 3 (1+2) очка у Кайла Палмьери. У «Дэвилз» отличились Йеспер Боквист, Томаш Татар и Нико Хишер.

После этого матча «Айлендерс» с 73 очками занимают девятое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 54 очками — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Айлендерс» — 3:4 (0:2, 1:1, 2:1)

Голы: Пажо — 11 (Палмиери, Пелек), 11:56 — 0:1. Пажо — 12 (бол., Ли), 14:00 — 0:2. Пажо — 13 (Пелек, Палмиери), 34:58 — 0:3. Боквист — 6 (Сиверсон, Куокканен), 35:45 — 1:3. Татар — 13 (Юнссон, Мерсер), 45:32 — 2:3. Палмиери — 13 (Пажо, Пелек), 54:53 — 2:4. Хишир — 19 (Мерсер, Хэмилтон), 58:54 — 3:4.

Вратари: Доус — Шнайдер.

Штраф: 31 — 9.

Броски: 30 (10+5+15) — 29 (14+7+8).

Наши: — .

3 апреля. Нью-Джерси. Prudential Center. 14620 зрителей.