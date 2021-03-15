«Айлендерс» по буллитам обыграли «Нью-Джерси»

«Айлендерс» победили «Нью-Джерси» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

У хозяев отличились Янне Куокканен и Егор Шарангович, у гостей — Киффер Беллоуз и Брок Нельсон. Решающий буллит в активе Оливера Вальстрема. Российский голкипер гостей Илья Сорокин отыграл весь матч, а его соотечественник Семен Варламов остался в запасе.

«Айлендерс» набрали 42 очка и лидируют в Восточном дивизионе. У «Нью-Джерси» 20 очков и седьмое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Айлендерс» — 2:3 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)