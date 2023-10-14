«Аризона» по буллитам обыграла «Нью-Джерси»

«Аризона» выиграла у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. Встреча прошла на льду «Пруденшал Центра» в Ньюарке.

В составе победителей шведский нападающий Йеспер Братт забросил две шайбы и сделал голевую передачу. Американец Джек Хьюз отметился тремя голевыми передачами.

Для «Аризоны» это была первая игра в сезоне. На счету «Нью-Джерси» теперь 1 победа и 1 поражение.