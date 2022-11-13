«Нью-Джерси» обыграл «Аризону» и продлил победную серию до 9 матчей

«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 4:2.

В составе «Дэвилз» отличились Томаш Татар, Джек Хьюз, Йеспер Боквист и Дуги Хэмилтон. У «Койотс» шайбы забросили Дилан Гюнтер и Клэйтон Келлер.

«Нью-Джерси» продлил победную серию до 9 матчей и с 24 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Аризона» с 13 очками — на 10-й строчке.